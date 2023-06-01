Защитник Яруллин: европейцы рады выступать в КХЛ, но отказываются из-за критики в своих странах

«У нас в КХЛ канадские и американские хоккеисты выступают без проблем, а вот европейцы если и приезжают, то это сопровождается каким-нибудь скандалом. Из них делают изгоев в своих странах. Сами европейские хоккеисты и рады выступать в Континентальной хоккейной лиге, но не приезжают из-за осуждения со стороны соотечественников», — цитирует Яруллина «Татар-информ».