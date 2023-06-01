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Яруллин: европейцы рады выступать в КХЛ, но отказываются из-за критики в своих странах

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин считает, что европейские хоккеисты отказываются переходить в клубы КХЛ из-за осуждения в своих странах.

Защитник Яруллин: европейцы рады выступать в КХЛ, но отказываются из-за критики в своих странах
© Betassist

«У нас в КХЛ канадские и американские хоккеисты выступают без проблем, а вот европейцы если и приезжают, то это сопровождается каким-нибудь скандалом. Из них делают изгоев в своих странах. Сами европейские хоккеисты и рады выступать в Континентальной хоккейной лиге, но не приезжают из-за осуждения со стороны соотечественников», — цитирует Яруллина «Татар-информ».

Массовый отъезд легионеров из западных стран начался прямо в разгар розыгрыша Кубка Гагарина — 2022. Особенно болезненным он стал для клубов, где иностранные игроки были на ведущих ролях.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом», продлится до 26 февраля, а команды вновь сыграют по 68 матчей. В календаре запланирована пауза в декабре на проведение Недели звёзд хоккея и игры сборных.

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