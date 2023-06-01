КХЛ назвала хоккеистов с самым сильным броском в сезоне

«Звание автора самого сильного броска сезона-2022/2023 досталось Тему Пулккинену из «Трактора» — 169 километров в час. У Дмитрия Овчинникова («Сибирь») получилось на 1,1 км/ч медленнее. А вот среди защитников конкуренция получилась более плотная — Александра Никишина и Максима Гончарова разделила лишь одна десятая», — сказано в сообщении.