Трое россиян попали в рейтинг лучших контрактов НХЛ

Портал The Athletic опубликовал рейтинг самых лучших контрактов по соотношению цена-качество среди всех команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне.
В список попали три российских хоккеиста: Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз» — $5,8 млн), Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс» — $2,5 млн) и Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс» — $950 тыс.).
В текущем сезоне 28-летний Барабанов сыграл 68 матчей, в которых набрал 47 (15+32) очков. 28-летний Бучневич за 63 игры забросил 26 шайб и отдал 41 результативную передачу, набрав в общей сложности 67 очков. 27-летний Кузьменко в 81 игре набрал 74 (39+35) балла.
Все три клуба российских игроков не попали в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023.
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как планирует использовать нападающего команды Александра Овечкина.
«Моя работа как главного тренера — ставить его в ситуации, в которых он может преуспеть. В этом заключается мой вызов, и я не воспринимаю это легкомысленно. Конечно, это повлияет на то, как мы будем играть», — сказал Карбери.