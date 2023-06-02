НХЛ временно отменит одно из самых критикуемых правил

Авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что НХЛ и НХЛПА (Ассоциация игроков НХЛ) подписали «пробное соглашение», позволяющее хоккеистам и тренерскому штабу клубов работать друг с другом в это межсезонье.
Отмечается, что игрокам будет разрешено работать с одним тренером по навыкам во время тренировок на льду, чтобы развивать определённые аспекты своей игры. Однако для этого хоккеист должен запросить официальное разрешение через НХЛПА.
Примечательно, что в коллективном договоре НХЛ прописано, что «клубам не разрешается привлекать тренерский персонал к участию в каких-либо тренировках на льду с игроками».
Интересно, в мае «Ванкувер Кэнакс» был оштрафован на 50 тыс. канадских долларов за проведение тренировки после завершения сезона.