НХЛ временно отменит одно из самых критикуемых правил

Авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что НХЛ и НХЛПА (Ассоциация игроков НХЛ) подписали «пробное соглашение», позволяющее хоккеистам и тренерскому штабу клубов работать друг с другом в это межсезонье.

© Betassist.ru

Отмечается, что игрокам будет разрешено работать с одним тренером по навыкам во время тренировок на льду, чтобы развивать определённые аспекты своей игры. Однако для этого хоккеист должен запросить официальное разрешение через НХЛПА.

Примечательно, что в коллективном договоре НХЛ прописано, что «клубам не разрешается привлекать тренерский персонал к участию в каких-либо тренировках на льду с игроками».