Агент Бабаев: профсоюз в НХЛ помогает двигать хоккей вперед

«Недавно ездил на встречу лицензированных агентов НХЛ. Эту встречу проводила Ассоциация игроков НХЛ. Я летал в Торонто, там было 60-70 агентов. Выступал новый руководитель НХЛПА и произвёл хорошее впечатление. Вживую можно было услышать, как профсоюз помогает игрокам и как всё должно работать. И диву даёшься, почему у нас такого нет. Там профсоюз – это сильная организация, которая реально помогает двигать хоккей вперёд. Поэтому уровень игры повышается, спонсоры приходят и лига становится богаче. Я полностью удовлетворён встречей.



Отношение к агентам из России как-то изменилось в Северной Америке? Я был единственным агентом из России. Мне помогают и никакого предвзятого отношения нет, только позитив. Ни к русским игрокам, ни к русским агентам нет негатива», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».