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Стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли

Хоккеистам «Вегаса» пообещали бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли.

Стрип-клуб пообещал хоккеистам «Вегаса» пожизненные абонементы
© Sports.ru

«Голден Найтс» сыграют против «Флориды» в финальной серии плей-офф НХЛ.

Стриптиз-клуб в Лас-Вегасе, который расположен рядом со стадионом клуба «T-Mobile Arena», предложил игрокам команды клиентский VIP-статус, если «Вегас» выиграет трофей.

Сообщается, что хоккеистам без ограничений будут доступны приватные танцы.

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