Стрип-клуб пообещал хоккеистам «Вегаса» пожизненные абонементы

Стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли
Хоккеистам «Вегаса» пообещали бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли.
«Голден Найтс» сыграют против «Флориды» в финальной серии плей-офф НХЛ.
Стриптиз-клуб в Лас-Вегасе, который расположен рядом со стадионом клуба «T-Mobile Arena», предложил игрокам команды клиентский VIP-статус, если «Вегас» выиграет трофей.
Сообщается, что хоккеистам без ограничений будут доступны приватные танцы.
Каменский о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию: «Спорт вне политики. Непонятна позиция. Кто‑то украдет, что ли?»
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Фанаты «Алании» написали Путину с просьбой дать клубу сыграть в стыках за РПЛ: «Футбол в регионе на фоне СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, может стать фактором социального благополучия»