«Монреаль» заключил новый контракт с лучшим снайпером Кофилдом на восемь лет

Отмечается, что новый контракт с американским форвардом рассчитан на восемь лет. Среднегодовая зарплата Кофилда составит $ 7,85 млн. Общая сумма сделки — $ 62,8 млн.

Напомним, «Монреаль» задрафтовал нападающего в 2019 году в первом раунде под общим 15-м номером. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги этого сезона Кофилд принял участие в 46 встречах, в которых забросил 26 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 36 очков при общем показателе полезности "-10". Форвард наравне с Ником Судзуки стал лучшим снайпером «Канадиенс» в сезоне-2022/2023.