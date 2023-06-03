Контракты двоих русских хоккеистов попали в антирейтинг худших в сезоне НХЛ

В антирейтинге американских журналистов есть и Панарин — второй бомбардир сезона среди наших игроков.

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В нынешнем сезоне оказалось немало хоккеистов, разочаровавших и сыгравших значительно ниже своего уровня. Наши североамериканские коллеги из The Athletic — вслед за топом лучших контрактов лиги, куда попали сразу трое россиян, — выделили игроков, чьи контракты стали худшими в своих командах. Здесь оказалось двое россиян, а ещё двое были упомянуты. Кто же не заслужил средств, вложенных в них, и почему?

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Стоит уточнить, что ряд критериев, посредством которых выбирали кандидатов для этого топа, остался тем же, что был и в рейтинге лучших контрактов. Во-первых, основой стал GSVA — продвинутая статистика, демонстрирующая ценность хоккеиста и учитывающая, помимо классических голов-передач-очков, ещё и такие показатели, как способность вести игру, действия в защите, убийство меньшинства, блокированные броски, выигранные вбрасывания, заработанные на себе удаления. Это влияние на игру перевели в рыночную стоимость и сравнили с зарплатами.

Во-вторых, игроков, попавших в список, не считают «плохими». Это значит, что они просто не сыграли на свой контракт. В-третьих, в рейтинг не были включены игроки, пропустившие большую часть сезона из-за травм, добавленные в список долгосрочно травмированных или сменившие клуб в ходе чемпионата (поскольку их настоящую ценность подсчитать становится сложнее), а также вратари.

Худшие контракты россиян в своих клубах НХЛ

Иван Проворов

з. «Филадельфия Флайерз» Кэпхит: $ 6,75 млн. Оставшийся срок: два года. Средняя полезность GSVA: -0,5. 82 матча, 27 (6+21) очков, «-17»

Проворов, безусловно, попал в затруднительное положение — он рабочая лошадка №1 в плохой команде, без высококлассного партнёра. Есть хороший шанс, что он сможет прийти в себя в более дружелюбной среде, к тому же в некоторых из своих предыдущих сезонов Иван играл на законном уровне топ-пары. Есть правдоподобный сценарий, при котором он может стоить каждой копейки своего контракта. Однако в этом сезоне Проворов не очень хорошо справлялся со сложной нагрузкой. «Филадельфию» с Проворовым на льду полностью переигрывали, а сам хоккеист набрал всего 27 очков, что является вторым худшим среднем показателем за всю его семилетнюю карьеру в НХЛ.

Евгений Кузнецов

н. «Вашингтон Кэпиталз» Кэпхит: $ 7,8 млн. Оставшийся срок: два года. Средняя полезность GSVA: -0,3. 81 матч, 55 (12+43) очков, «-26»

Кузнецов набрал всего 55 очков и был одним из худших оборонительных форвардов в НХЛ с точки зрения аналитики. Это стало большой проблемой, учитывая его крупный кэпхит в размере $ 7,8 млн.

Упоминания

Ещё двое россиян попали в список упоминаний в своих командах. Артемий Панарин стал вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс», а Илья Любушкин — четвёртым в «Баффало Сэйбрз».

Артемий Панарин

н. «Нью-Йорк Рейнджерс» Кэпхит: $ 11,64 млн. Оставшийся срок: три года. Средняя полезность GSVA: 2,9. Регулярный чемпионат: 82 матча, 92 (29+63) очка, «+4» Плей-офф: семь матчей, 2 (0+2) очка, «-2»

Панарин в этом сезоне набрал 92 очка, что звучит потрясающе, но у него самый высокий кэпхит в НХЛ, если не считать Коннора Макдэвида. За такую непомерную цену он не ведёт за собой команду при игре в равных составах в достаточной степени и постоянно разочаровывает в плей-офф — как этой весной, когда он не забил ни одного гола и отдал только две передачи в семи матчах.

Илья Любушкин

з. «Баффало Сэйбрз» Кэпхит: $ 2,75 млн. Оставшийся срок: один год. Средняя полезность GSVA: -0,2. 68 матчей, 14 (2+12) очков, «-2»