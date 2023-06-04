В НХЛ сделали заявление об инциденте с пьяной девушкой в номере Ничушкина

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сделал заявление об инциденте с пьяной девушкой в номере российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина . Его слова приводит The Denver Post .

«Мы точно знаем, что произошло там, и считаем, что "Колорадо" отреагировал на эпизод должным образом», — подчеркнул он и добавил, что Ничушкин может продолжать выступление в НХЛ.

2 июня департамент полиции Сиэтла опубликовал видео из отеля, где, предположительно, произошел инцидент с участием Ничушкина. 28 апреля The Denver Post сообщила, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.