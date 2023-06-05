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«Адмирал» и ХК «Динамо-Алтай» заключили договор о спортивном сотрудничестве

Хоккейные клубы «Адмирал» и «Динамо-Алтай» заключили договор о спортивном сотрудничестве, сообщает пресс-служба дальневосточной команды.

«Адмирал» и ХК «Динамо-Алтай» заключили договор о спортивном сотрудничестве
© Чемпионат.com

Следующий сезон для барнаульской команды станет дебютным во Всероссийской хоккейной лиге. «Динамо-Алтай» дважды становилось победителем регулярного чемпионата Первенства ВХЛ, трижды доходило до полуфинала Кубка Федерации, а в сезоне-2022/2023 завоевало серебряные медали. Дата основания клуба 1959 год. Домашняя арена – «Титов-Арена», вместимостью 4292 человека.

Напомним, в прошлом сезоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» в первом раунде победил «Салават Юлаев» (4-2). В полуфинале Востока Кубка Гагарина «моряки» в шести матчах уступили «Ак Барсу» (2-4).

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