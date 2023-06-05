$80.88-0.0987.10+0.52

Финская федерация хоккея подозревает своего спонсора в продолжении деятельности в России

Финская федерация хоккея обратилась к одному из своих спонсоров — международной компании Mondelez с просьбой пояснить свою деятельность в России, сообщает Ilta-Sanomat.

Финская федерация хоккея подозревает своего спонсора в продолжении деятельности в России
© РИА Новости

Как сообщило в субботу шведское агентство TT, Шведская футбольная ассоциация приостановила свою рекламную кампанию с брендом шоколада Marabou, поскольку, по данным украинских и шведских источников, владелец бренда компания Mondelez по-прежнему работает в России.

«Мы отправили запрос в Швецию, потому что в Финляндии больше нет контактного лица. Посмотрим, что получим в ответе на наш запрос, а потом примем решение. К таким вопросам нужно подходить крайне серьёзно. Когда мы получим отчёт, мы примем решение о продолжении сотрудничества», — заявил менеджер по маркетингу финской хоккейной федерации Ласси Рёнккёнен.

В ноябре прошлого года Финская федерация хоккея подписала соглашение о сотрудничестве с Marabou на сезоны 2022–2025 годов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий