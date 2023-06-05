Финская федерация хоккея подозревает своего спонсора в продолжении деятельности в России

«Мы отправили запрос в Швецию, потому что в Финляндии больше нет контактного лица. Посмотрим, что получим в ответе на наш запрос, а потом примем решение. К таким вопросам нужно подходить крайне серьёзно. Когда мы получим отчёт, мы примем решение о продолжении сотрудничества», — заявил менеджер по маркетингу финской хоккейной федерации Ласси Рёнккёнен.