Фетисов рассказал, когда может быть проведен хоккейный матч на Северном полюсе

"Пока никак не можем сложить даты, не хочется сделать как-то скомкано. Поэтому какое-то время нужно подумать, - сказал Фетисов. - Есть несколько вариантов, поэтому рассматриваем. Это лето, может быть, или уже следующей весной. Может быть, успеем летом".