Тренер хоккейной команды предстанет перед судом за избиение детей клюшкой

Тренер детской хоккейной команды, избивавший своих игроков, предстанет перед судом.

«Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего тренера детской хоккейной команды, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» ч. 2 ст. 117 (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Органами предварительного расследования установлено, что в период с августа 2021 г. по ноябрь 2022 г. обвиняемый, находясь на территории Вельского и Устьянского районов, испытывая неприязнь к пяти малолетним подопечным, желая добиться их ухода из команды, систематически причинял детям физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий.

В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку, которой наносил удары по различным частям тела воспитанников.

Мужчина вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Вельский районный суд.