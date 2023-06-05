Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал обмен Голдобина

«Николай принял такое решение, и это его право. Мы посмотрели список игроков для обмена, посовещались с тренерским штабом и приняли решение заключить соглашение с Данилой Квартальновым. Неплохой центр, хорош в отборе шайбы, позиционно грамотно играет в обороне. Ценные качества, если учесть дефицит игроков этой линии», — приводит слова Гомоляко официальный сайт Металлурга».