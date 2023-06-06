Тренер «Вегаса» назвал основную причину, по которой команда лидирует в финале Кубка Стэнли

«Я думаю, что глубина была наша сильной стороной в течение всего года. И это главная причина, по которой мы всё ещё в плей-офф, почему мы обыграли «Виннипег», «Эдмонтон», «Даллас» и почему мы лидируем в серии с «Флоридой». Я просто чувствую, что у нас лучшая команда от первого до 20-го игрока», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.