Дзюба рассказал, за какие команды НХЛ он болеет

— И мне всегда нравилось за них играть в PlayStation. Но в последнее время, уже года три четыре, я начал очень переживать за «Тампу Бэй», потому что там много российских игроков.



Вообще, я за наших переживаю, особенно когда они далеко заходят в плей офф. Всегда хочется увидеть, как хоккеисты поднимают над головой Кубок Стэнли. И если среди них хотя бы один россиянин, то это греет душу, — сказал Дзюба «Матч ТВ».