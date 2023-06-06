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Дзюба рассказал, за какие команды НХЛ он болеет

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что ранее симпатизировал «Чикаго» в НХЛ, а в последние три четыре года переживает за «Тампу», так как там много российских хоккеистов.

Дзюба рассказал, за какие команды НХЛ он болеет
© Матч ТВ

«Тампа Бэй Лайтнинг» является победителем двух предыдущих розыгрышей Кубка Стэнли. В этом сезоне команда уступила «Торонто» в серии первого раунда плей офф.

— Я люблю хоккей, плотно слежу за КХЛ и особенно за НХЛ. Я большой поклонник этого вида спорта.

— А какой у вас любимый клуб в НХЛ?

— Вообще, я всегда симпатизировал «Чикаго Блэкхокс». Особенно мне нравилось, когда там играли Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Они там были в полном порядке.

— Ну еще бы, три Кубка Стэнли взяли.

— И мне всегда нравилось за них играть в PlayStation. Но в последнее время, уже года три четыре, я начал очень переживать за «Тампу Бэй», потому что там много российских игроков.

Вообще, я за наших переживаю, особенно когда они далеко заходят в плей офф. Всегда хочется увидеть, как хоккеисты поднимают над головой Кубок Стэнли. И если среди них хотя бы один россиянин, то это греет душу, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

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