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Российский голкипер пропустил четыре шайбы в финале Кубка Стэнли и был заменен

Российский голкипер «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский был досрочно заменен во втором матче финальной серии Кубка Стэнли-2023 против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер пропустил четыре шайбы в финале Кубка Стэнли и был заменен
© Lenta.ru

Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась победой хозяев со счетом 7:2. 34-летний Бобровский вышел в стартовом составе, отразил девять бросков из 13 и покинул лед по решению главного тренера «Флориды» Пола Мориса на 28-й минуте игры.

«Мы можем играть немного лучше перед нашим вратарем. Он был невероятен. Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», — объяснил позднее специалист.

Бобровский пропустил четыре шайбы во втором матче подряд. Всего в текущем плей-офф на его счету четыре поражения при 11 победах. Это самый высокий показатель среди голкиперов.

Российский вратарь выступает за «Флориду» с 2019 года. Он также известен по выступлениям за СКА и сборную России по хоккею, с которой выиграл золото чемпионата мира 2014 года.

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