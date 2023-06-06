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Экс-работник ИИХФ: нужно было расторгнуть контракты легионеров в КХЛ, как это сделала ФИФА

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг оценил отстранение сборных России и Беларуси от крупных турниров, а также высказался о ситуации с легионерами в КХЛ.

Экс-работник ИИХФ: нужно было расторгнуть контракты легионеров в КХЛ, как это сделала ФИФА
© Чемпионат.com

«Прежде всего, мы должны отдать должное ИИХФ и новому президенту Люку Тардифу за принятие правильных решений, когда они исключили Россию и Беларусь. Они отобрали у россиян и взрослый, и юниорский чемпионаты, провести их было бы невозможно. Это было хорошее решение.

Однако мне не нравится — и я лично сказал об этом Люку Тардифу, — что, когда они объявили о неучастии России и Беларуси в ЧМ-2024 в Чехии, в качестве причины назвали безопасность. Я сказал ему, что безопасность может быть пятой причиной.

ИИХФ также должна была расторгнуть контракты легионеров в КХЛ. ФИФА сделала это, Россия подала на них в суд, но проиграла. Логично, что ИИХФ тоже выиграла бы этот суд. Игроки, которые были в КХЛ после начала спецоперации, должны были иметь возможность уйти», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

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