Главный тренер «Вегаса» выступил с защитой Ткачука, едва не травмировавшего Айкела

«Это был чистый силовой приём. Это хоккей. В команде были рады увидеть возвращение Айкела. Это не только даёт нам энергию, но и иногда может отбирать энергию у соперников, если они увидят, что наш игрок вернулся в игру», — приводит слова Кэссиди The Athletic.