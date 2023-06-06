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Дмитрий Рябыкин назвал причины ухода из «Авангарда» и «Металлурга»

Тренер Дмитрий Рябыкин прокомментировал свой уход из «Авангарда» и «Металлурга» по ходу сезона-2022/2023.

Тренер Рябыкин назвал причины ухода из «Авангарда» и «Металлурга»
© Чемпионат.com

«Я сделал выводы из этого сезона, иду дальше. Руки опускать нельзя. Меня эти ситуации не сломали, сделали только сильнее. Естественно, я проанализировал произошедшее.

Считаю, что с «Авангардом» мы неплохо начали чемпионат с точки зрения качества игры, даже, несмотря на то, что календарь сразу же подкинул длительную гостевую серию и хороших соперников. Но не было результата, и это привело к нервозности у хоккеистов. Когда наслаиваются три-четыре поражения, ребята начинают терять уверенность в собственных силах. Но главное, что нас погубило – это травма Найта. После этого мы играли, по сути, в два центральных нападающих – Броадхерста и Малыхина. Мне пришлось использовать в центре тех же Телегина и Шевченко, хотя они, конечно, далеко не центрфорварды. Вот так бывает, что испытания приходят не поодиночке, а целым скопом, все наслоилось друг на друга и привело к тому, к чему привело.

Что же касается времени в «Магнитке», то я пытался хорошо делать свою работу. Но не всем это понравилось, поэтому получился такой результат. При этом сказать, что где-то недорабатывал, упрекнуть самого себя в чем-то, не могу. Зато могу сказать, что, пожалуй, имело место недопонимание между мной и хоккеистами. Получается, я пришёл посреди сезона, начал вводить свои правила для защитников. Не у всех это вызвало понимание», — сказал Рябыкин в интервью Betonmobile.ru.

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