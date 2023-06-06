Тренер «Ак Барса» получил орден от Путина

Путин вручил главному тренеру "Ак Барса" Билялетдинову орден Александра Невского
Президент России Владимир Путин вручил главному тренеру каназнского «Ак Барса» Зинетуле Билялетдинову орден Александра Невского. Об этом сообщает официальный портал правовой информации Российской Федерации.
В тексте документа заявлено, что 68-летний специалист удостаивается награды за высокие спортивные достижения, большой вклад в развитие популярности отечественного спорта и активное участие в развитие физической культуры в России.
Напомним, что в декабре 2022 года Билялетдинов вернулся в казанский «Ак Барс». Вместе с татарстанским клубом специалист дошел до финала Кубка Гагарина, где в семиматчевой серии проиграл столичному ЦСКА.
Всего в активе Билялетдинова три победы в Кубке Гагарина, две победы в российской Суперлиге, а также золото чемпионата мира 2012 года, добытое в качестве главного тренера национальной сборной.