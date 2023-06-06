«Филадельфия» рассталась с лучшим российским защитником

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" произвела обмен российского защитника Ивана Проворова в "Коламбус Блю Джакетс". Об этом сообщает журналист Давид Паньотта в своем Twitter.

По информации источника, в сделке принимал участие также "Лос-Анджелес Кингз". Калифорнийский клуб будет удерживать 30% заработной платы российского игрока.

"Кингз" отправили в Филадельфию защитника Шона Уолкера и расстались с вратарем Кэлом Петерсеном, который продолжит карьеру в "Коламбусе". В прошедшем сезоне НХЛ Проворов провел 82 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей с показателем полезности "-17". По итогам сезона "Летчики" признали Проворова лучшим защитником клуба.