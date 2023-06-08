Правительство Башкортостана пообещало закрыть долги по зарплате в «Салавате»

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров сообщил, когда будут закрыты долги по зарплате в «Салавате Юлаеве». Уфимский клуб до сих пор не погасил долги по зарплате хоккеистам за прошлый сезон КХЛ.