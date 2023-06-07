Нападающий Мальцев хочет остаться в НХЛ

«Да, мне звонят из «Спартака», но пока только спрашивают про мои планы, особых предложений ещё не было. Я сказал, что хочу дождаться 1 июля и посмотреть на предложения из НХЛ, а дальше уже будет ясно.



Что мне там могут предложить? Конечно, я понимаю, что односторонний контракт на небольшую сумму — это единственный вариант. Ещё бы хотелось каких-то гарантий, что клуб видит меня в основном составе. А если меня спустят в АХЛ, то в каждом моём контракте есть пункт, согласно которому могу вернуться в Россию», – цитирует Мальцева «Спорт-Экспресс».