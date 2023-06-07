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Форвард «Колорадо» Мальцев: сказал «Спартаку», что хочу дождаться предложений из НХЛ

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал об интересе к нему со стороны «Спартака» и заявил, что в первую очередь хочет рассмотреть предложения из НХЛ. Московский клуб владеет правами на 25-летнего нападающего в КХЛ, в НХЛ он станет неограниченно свободным агентом 1 июля.

Нападающий Мальцев хочет остаться в НХЛ
© Чемпионат.com

«Да, мне звонят из «Спартака», но пока только спрашивают про мои планы, особых предложений ещё не было. Я сказал, что хочу дождаться 1 июля и посмотреть на предложения из НХЛ, а дальше уже будет ясно.

Что мне там могут предложить? Конечно, я понимаю, что односторонний контракт на небольшую сумму — это единственный вариант. Ещё бы хотелось каких-то гарантий, что клуб видит меня в основном составе. А если меня спустят в АХЛ, то в каждом моём контракте есть пункт, согласно которому могу вернуться в Россию», – цитирует Мальцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился. Основную часть сезона форвард провёл в АХЛ.

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