В «Филадельфии» назвали непростым решением обмен Проворова

Генменеджер "Филадельфии" Бриэр объяснил обмен Проворова драфт-пиком первого раунда
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Даниэль Бриер прокомментировал решение об обмене российского защитника Ивана Проворова в «Коламбус Блю Джекетс».
По его словам, оно оказалось непростым.
«Иногда бывает нужно расстаться с хорошим игроком, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что подобная сделка окажется для нас плюсом.
Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, он очень сильный защитник. Это топ-пары защитников для нашей команды, но за выбор на дрифте приходится платить.
Получение еще одного пика первого раунда для меня было приоритетнее. Это ключевой аспект сделки», — приводит слова Бриера пресс-служба «летчиков».
Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ Проворов провел 82 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.