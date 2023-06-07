В «Филадельфии» назвали непростым решением обмен Проворова

«Иногда бывает нужно расстаться с хорошим игроком, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что подобная сделка окажется для нас плюсом.



Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, он очень сильный защитник. Это топ-пары защитников для нашей команды, но за выбор на дрифте приходится платить.



Получение еще одного пика первого раунда для меня было приоритетнее. Это ключевой аспект сделки», — приводит слова Бриера пресс-служба «летчиков».