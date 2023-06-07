Нападающий Жердев отреагировал на слова бывшего одноклубника в американском подкасте

«Спасибо Майку Раппу, что не забывает меня. Хороший парень, всегда за меня заступался в «Коламбусе». Прочитал в прессе его интервью и поднял себе настроение, оно меня повеселило. Разделил бы сказанные им слова на два, но, видимо, Майк был в хорошем настроении, поэтому решил немного приукрасить. Либо же были проблемы с переводом», – сказал Жердев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.