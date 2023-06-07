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Мальцев о деле Ничушкина: «Кажется, что правду знают только он сам, менеджер и охранник. Хотел Валере написать, но это показалось некорректным»

Михаил Мальцев сказал, что не общался с Валерием Ничушкиным после инцидента в Сиэтле.

Хоккеист Мальцев высказался о деле Ничушкина
© Sports.ru

Форвард «Колорадо» пропустил большую часть серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» после происшествия с участием пьяной девушки в отеле.

– Расскажи, что с Ничушкиным случилось в итоге?

– Если честно, то не знаю. Я спрашивал про это у нашего массажиста, он мне рассказал все то же самое. Говорил, что пришел на раскатку, а Валеры уже не было. Мне кажется, что правду знают только он сам, менеджер и охранник. Массажист сказал, что перед этим днем они поужинали вместе, все было хорошо. Я хотел Валере написать, но мне показалось, что это было бы не очень корректно.

– А что за женщина была в номере?

– Я не в курсе. Надеюсь, что с ней все нормально.

– Вы не обсуждали это внутри своей команды?

– Я же в АХЛ играл в этот момент, но меня все там спрашивали про этот случай.

– После этого ты с Валерой хоть раз на связь выходил?

– Нет, – сказал форвард, выступавший за фарм «Колорадо» в АХЛ.

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