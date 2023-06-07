ХК «Локомотив» объявил о подписании контракта со словакским защитником Гернатом

Ярославский «Локомотив» заключил однолетний контракт с бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года в составе сборной Словакии Мартином Гернатом , сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, о переходе 30-летнего защитника в стан железнодорожников в начале мая 2023 года сообщал «Чемпионат».

За свою карьеру Гернат провёл большинство матчей в АХЛ, Чешской и Швейцарской лигах. В Американской хоккейной лиге Мартин сыграл 138 встреч, в которых набрал 33 (5+28) очков. В Чехии защитник за 189 игр записал на свой счёт 107 (30+77) результативных баллов. В Швейцарии за 103 встречи игрок обороны забросил 23 шайбы и отдал 37 результативных передач, набрав в общей сложности 60 очков.