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Дмитрий Яшкин может заработать 515 млн рублей за три сезона в «Ак Барсе»

«Матч ТВ» стали известны подробности контракта лучшего бомбардира и снайпера прошлого сезона КХЛ Дмитрия Яшкина с «Ак Барсом».

Яшкин может заработать полмиллиарда за три сезона в «Ак Барсе»
© КХЛ

В прошлом сезоне хоккеист в составе СКА набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах, добавив к ним 7 (5+2) очков в 14 матчах плей офф. В решающих играх розыгрыша Кубка Гагарина он выступал с травмой.

По новому контракту с «Ак Барсом» 30 летний форвард заработает в каждом из трех сезонов:

  • — 80 млн рублей, а также 16 млн в виде бонусов;
  • — 90 млн рублей, а также 9 млн как бонусы;
  • — 95 млн рублей.

Кроме того, в каждом из сезонов предусмотрен бонус в 75 млн рублей, если Яшкин попадет в топ 3 лучших бомбардиров КХЛ. Если форвард выполнит все бонусы, то за три года в «Ак Барсе» может заработать 515 млн рублей. В прошлом сезоне нападающий зарабатывал 77 млн рублей в виде зарплаты, выступая за СКА.

На церемонии закрытия сезона КХЛ Яшкин был признан самым ценным игроком лиги.

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