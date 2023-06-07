Яшкин может заработать полмиллиарда за три сезона в «Ак Барсе»

В прошлом сезоне хоккеист в составе СКА набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах, добавив к ним 7 (5+2) очков в 14 матчах плей офф. В решающих играх розыгрыша Кубка Гагарина он выступал с травмой.

Кроме того, в каждом из сезонов предусмотрен бонус в 75 млн рублей, если Яшкин попадет в топ 3 лучших бомбардиров КХЛ. Если форвард выполнит все бонусы, то за три года в «Ак Барсе» может заработать 515 млн рублей. В прошлом сезоне нападающий зарабатывал 77 млн рублей в виде зарплаты, выступая за СКА.