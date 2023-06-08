ХК «Амур» выменял у «Трактора» нападающего Петра Хохрякова

Пресс-служба хабаровского «Амура» объявила о пополнении состава команды. Хабаровчане в результата обмена получили права на нападающего Петра Хохрякова. «Трактор» получил за своего нападающего денежную компенсацию.

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Как сообщается на официальном сайте хабаровского клуба, соглашение с 33-летним россиянином рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2024 года — и носит односторонний характер.

В минувшем сезоне нападающий выступал за магнитогорский «Металлург». Хохряков в составе «Трактора» сыграл в 66 матчах регулярного чемпионата и набрал 15 (7+8) очков по системе «гол+пас».