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В «Салавате» закрыли долги по зарплате, идёт пересмотр процесса финансирования клуба

Уфимский «Салават Юлаев» закрыли долги по зарплате, в команде идёт пересмотр процесса финансирования клуба, чтобы ситуаций с долгами не было в будущем.

В «Салавате» закрыли долги по зарплате
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«Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены. Сейчас клуб вместе с Правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета. Подготовка к предстоящему сезону продолжается», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Салавата Юлаева».

Напомним, раннее сообщалось, что долгов в клубе накопилось примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получали зарплату с начала года.

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