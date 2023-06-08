В «Салавате» закрыли долги по зарплате

«Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены. Сейчас клуб вместе с Правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета. Подготовка к предстоящему сезону продолжается», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Салавата Юлаева».