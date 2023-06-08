Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первой беседе с Овечкиным после своего назначения

«Это было великолепно. Я знаю его, у нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочные лагеря. Мы провели хороший разговор. Ови вернулся домой. Он рассказал о своих планах на межсезонье. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание победить», — сказал Карбери.