Маршессо выдал лучшую результативную серию в этом плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречается с «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости в игре идёт третий период. Счёт в матче 2:3. В составе «Вегаса» результативной передачей отметился канадский форвард Джонатан Маршессо. Таким образом, нападающий отличился голевым действием в девятом матче кряду и выдал лучшую результативную серию в этом плей-офф НХЛ среди игроков всех команд, а также лучшую результативную серию в плей-офф НХЛ в истории своего клуба.