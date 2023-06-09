"Флорида" в овертайме одержала первую победу над "Вегасом" в финале Кубка Стэнли

"Флорида Пантерз" одержала победу над "Вегас Голден Найтс" в финале Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Третья финальная игра, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

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"Флорида" вышла вперед уже на пятой минуте встречи после точного броска Брэндона Монтура, однако на 17-й минуте "Вегас" отыгрался благодаря шайбе, заброшенной Марком Стоуном, и во втором периоде вышел в лидеры после гола Джонатана Маршессо на 35-й минуте поединка. Бросок Мэттью Ткачука позволил "Флориде" сравнять счет за две минуты до конца третьего периода, а победу "Пантерз" на пятой минуте овертайма принес Картер Вераге.