"Флорида" в овертайме одержала первую победу над "Вегасом" в финале Кубка Стэнли

"Флорида Пантерз" одержала победу над "Вегас Голден Найтс" в финале Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Третья финальная игра, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.
"Флорида" вышла вперед уже на пятой минуте встречи после точного броска Брэндона Монтура, однако на 17-й минуте "Вегас" отыгрался благодаря шайбе, заброшенной Марком Стоуном, и во втором периоде вышел в лидеры после гола Джонатана Маршессо на 35-й минуте поединка. Бросок Мэттью Ткачука позволил "Флориде" сравнять счет за две минуты до конца третьего периода, а победу "Пантерз" на пятой минуте овертайма принес Картер Вераге.
Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска по воротам "Флориды". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Вегас Голден Найтс" ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч финальной серии до четырех побед пройдет 11 июня в Санрайзе и начнется в 3:00 по московскому времени. Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош", поделился мыслями о российском нападающем и капитане клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине.