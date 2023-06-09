Внутреннее расследование допинг-скандала с хоккеистами «Толпара» близко к завершению

«Пока ведётся внутреннее расследование, оно близко к завершению, мы работаем в плотном контакте с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В ближайшее время всё решится, будет собрана пресс-конференция по этому поводу», — цитирует пресс-службу уфимского клуба ТАСС.