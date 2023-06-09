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Сумма выплат задолженностей "Салавата Юлаева" перед игроками составила более 250 млн руб.

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" выплатил долг по зарплате с февраля по апрель перед 23 игроками, размер которого превысил 250 млн рублей. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в Башкирии в пятницу.

Сумма выплат задолженностей "Салавата Юлаева" перед игроками составила более 250 млн руб.
© РИА Новости

В четверг генеральный директор "Салавата Юлаева" Ренат Баширов сообщил ТАСС, что клуб погасил долги по зарплате перед игроками команды.

"Хоккейный клуб "Салават Юлаев" погасил задолженность по заработной плате в размере 251 млн рублей. В ходе предпринятого Гострудинспекцией профилактического визита подтвердилась задолженность по зарплате за период с февраля по апрель перед 23 работниками (игроками команды). В настоящее время работодатель погасил имеющуюся задолженность в размере 251 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

В целях недопущения нарушений трудового законодательства в адрес организации направлено предостережение, добавили в инспекции.

В прошедшем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" со счетом 2-4 в серии уступил "Адмиралу" в первом раунде Кубка Гагарина.

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