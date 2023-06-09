Сумма выплат задолженностей "Салавата Юлаева" перед игроками составила более 250 млн руб.

"Хоккейный клуб "Салават Юлаев" погасил задолженность по заработной плате в размере 251 млн рублей. В ходе предпринятого Гострудинспекцией профилактического визита подтвердилась задолженность по зарплате за период с февраля по апрель перед 23 работниками (игроками команды). В настоящее время работодатель погасил имеющуюся задолженность в размере 251 миллиона рублей", - сказано в сообщении.