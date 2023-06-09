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«Локомотив» продлил контракт с одним из лучших вратарей КХЛ Исаевым

«Локомотив» в официальном телеграм-канале объявил о продлении контракта с 23-летним голкипером Даниилом Исаевым.

«Локомотив» продлил контракт с одним из лучших вратарей КХЛ Исаевым
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Отмечается, что новое соглашение рассчитано на два года — до завершения сезона-2024/2025.

Напомним, в завершившемся сезоне Исаев принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 21 победу при 93,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,60. В плей-офф голкипер сыграл 12 матчей, сумев помочь команде выиграть семь из них. Вратарь отразил 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,64. По итогам чемпионата Исаев был номинирован на приз «Лучшему вратарю» сезона-2022/2023.

На данный момент в активе 23-летнего голкипера 72 матча за «Локомотив» на уровне КХЛ, в них его коэффициент надёжности составил 1,74, а процент отражённых бросков — 93.

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