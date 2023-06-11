Хоккеист Иван Федотов завершит службу в армии через 21 день

Голкипер Иван Федотов закончит службу в армии через 21 день, сообщил «Матч ТВ» тренер команды Военно морского флота по хоккею с шайбой Валерий Покровский.
В воскресенье в Санкт Петербурге завершился чемпионат вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой. Команда ВМФ, за которую выступает Федотов, заняла второе место.
— Когда Иван Федотов завершит службу в армии? — вопрос главному тренеру команды ВМФ Покровскому.
— Нам известно, что это будет через 21 день. Когда был призван в армию, тогда и заканчивает службу. Так что Иван еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ, — заявил Покровский «Матч ТВ».
Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия» после окончания сезона 2021/22, однако летом был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы сроком на один год. До этого он играл в ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина.