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Хоккеист Иван Федотов завершит службу в армии через 21 день

Голкипер Иван Федотов закончит службу в армии через 21 день, сообщил «Матч ТВ» тренер команды Военно морского флота по хоккею с шайбой Валерий Покровский.

Хоккеист Иван Федотов завершит службу в армии через 21 день
© Матч ТВ

В воскресенье в Санкт Петербурге завершился чемпионат вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой. Команда ВМФ, за которую выступает Федотов, заняла второе место.

— Когда Иван Федотов завершит службу в армии? — вопрос главному тренеру команды ВМФ Покровскому.

— Нам известно, что это будет через 21 день. Когда был призван в армию, тогда и заканчивает службу. Так что Иван еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ, — заявил Покровский «Матч ТВ».

Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия» после окончания сезона 2021/22, однако летом был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы сроком на один год. До этого он играл в ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина.

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