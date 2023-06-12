Овечкина сравнили с демоном

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин высказался о попадании нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-10 самых раскрученных проспектов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Казалось, Овечкин был предназначен для величия с самого рождения, будучи ребенком двух элитных спортсменов — в первую очередь своей матери, двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу.
Скауты были правы: он был демоном забивания голов с момента прихода в НХЛ. Поскольку во время локаута 2004/2005 года ему пришлось мариноваться лишний год, в сезоне-2005/2006 он был уже скорее мужчиной, чем мальчиком», — написал Ларкин.
В текущем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.