Овечкина сравнили с демоном

«Казалось, Овечкин был предназначен для величия с самого рождения, будучи ребенком двух элитных спортсменов — в первую очередь своей матери, двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу.



Скауты были правы: он был демоном забивания голов с момента прихода в НХЛ. Поскольку во время локаута 2004/2005 года ему пришлось мариноваться лишний год, в сезоне-2005/2006 он был уже скорее мужчиной, чем мальчиком», — написал Ларкин.