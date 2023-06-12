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Стало известно, какую зарплату хочет получить Дюбуа по новому контракту

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа, желающий продолжить карьеру в другой команде, хочет получать по новому контракту около € 8,38 млн в год. Об этом сообщает The Athletic.

Стало известно, какую зарплату хочет получить Дюбуа по новому контракту
© Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что нападающий предоставит «Виннипегу» список команд, с которыми он готов подписать долгосрочное соглашение. Обмен может состояться до конца июня. Руководство канадского клуба планирует подписать с хоккеистом восьмилетний контракт, а затем обменять его в один из клубов из списка хоккеиста.

В прошедшем сезоне НХЛ Дюбуа провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 63 очка — забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач. Ранее руководство «Виннипега» сообщало, что готово рассмотреть обмены лидеров команды, включая вратаря Коннора Хеллебайка.

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