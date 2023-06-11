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Вратарь Федотов закончит службу в армии через 21 день

Тренер команды Военно морского флота по хоккею с шайбой Валерий Покровский сообщил, что российский вратарь Иван Федотов завершит службу в армии через 21 день. Его слова передает «Матч ТВ».

Стало известно, когда вратарь Федотов закончит службу в армии
© РИА Новости

«Нам известно, что это будет через 21 день. Когда был призван в армию, тогда и заканчивает службу. Так что Иван еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ», — сказал Покровский.

Напомним, что 1 июля прошлого года стало известно о задержании Ивана Федотова, подписавшего контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия», в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревали в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков поделился мнением о физическом состоянии Ивана Федотова после возвращения из армии.

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