Стало известно, когда вратарь Федотов закончит службу в армии

Вратарь Федотов закончит службу в армии через 21 день
Тренер команды Военно морского флота по хоккею с шайбой Валерий Покровский сообщил, что российский вратарь Иван Федотов завершит службу в армии через 21 день. Его слова передает «Матч ТВ».
«Нам известно, что это будет через 21 день. Когда был призван в армию, тогда и заканчивает службу. Так что Иван еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ», — сказал Покровский.
Напомним, что 1 июля прошлого года стало известно о задержании Ивана Федотова, подписавшего контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия», в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревали в уклонении от службы в армии.
6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия.
Ранее олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков поделился мнением о физическом состоянии Ивана Федотова после возвращения из армии.