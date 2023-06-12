Стало известно, почему хоккеист Панарин побрился налысо

«Тема решил резко изменить имидж, чтобы обнулить предыдущий неудачный этап карьеры, когда «Рейнджерс» вылетели в первом раунде плей офф. Это новый этап борьбы за Кубок Стэнли. Попытка убрать злые силы, которые могут быть и в волосах», — передает слова источника издание.