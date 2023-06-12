Стало известно, почему хоккеист Панарин побрился налысо

Хоккеист Панарин побрился налысо, чтобы избавиться от злых сил
Сегодня в сети появилась фотография, на которой российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин предстал лысым. До этого форвард носил длинные кудрявые волосы.
По информации «Матч ТВ» хоккеист решил таким образом «обнулить неудачный этап карьеры».
«Тема решил резко изменить имидж, чтобы обнулить предыдущий неудачный этап карьеры, когда «Рейнджерс» вылетели в первом раунде плей офф. Это новый этап борьбы за Кубок Стэнли. Попытка убрать злые силы, которые могут быть и в волосах», — передает слова источника издание.
«Нью-Йорк Рейнджерс» в минувшем розыгрыше НХЛ вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.
В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.
Сейчас в финальном матче за Кубок Стэнли сражаются «Флорида» и «Вегас». После четырех матчей серии счет 3:1 в пользу «Вегаса».