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Хоккеист Панарин побрился налысо, чтобы избавиться от злых сил

Сегодня в сети появилась фотография, на которой российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин предстал лысым. До этого форвард носил длинные кудрявые волосы.

Стало известно, почему хоккеист Панарин побрился налысо
© Соцсети

По информации «Матч ТВ» хоккеист решил таким образом «обнулить неудачный этап карьеры».

«Тема решил резко изменить имидж, чтобы обнулить предыдущий неудачный этап карьеры, когда «Рейнджерс» вылетели в первом раунде плей офф. Это новый этап борьбы за Кубок Стэнли. Попытка убрать злые силы, которые могут быть и в волосах», — передает слова источника издание.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в минувшем розыгрыше НХЛ вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

Сейчас в финальном матче за Кубок Стэнли сражаются «Флорида» и «Вегас». После четырех матчей серии счет 3:1 в пользу «Вегаса».

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