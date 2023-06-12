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В «Чикаго» ответили на вопрос, не боятся ли они драфтовать хоккеистов из России

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон ответил на вопрос, не боятся ли в клубе драфтовать российских хоккеистов из-за политической ситуации в мире.

В «Чикаго» ответили на вопрос, не боятся ли они драфтовать хоккеистов из РФ
© ТАСС

«Я думаю, что всё по-разному — от случая к случаю. Например, когда вопрос касается контрактных обязательств, о которых всегда спрашивают — этот вопрос часто предшествует какой-либо текущей ситуации в мире, — ты всегда пытаешься почувствовать готовность хоккеиста приехать играть в Северную Америку, его желание приехать. Это всегда вопрос, который у тебя появляется — но, как правило, на первый взгляд вряд ли есть опасения. Я думаю, просто нужно немного больше работать, учитывая обстоятельства прямо сейчас», — приводит слова Дэвидсона The Athletic.

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