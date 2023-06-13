ХК «Динамо» назвал имя нового генерального директора

«Сегодня на заседании совета учредителей клуба утвердили на пост генерального директора Сергея Анатольевича Сушко. Это опытный специалист, который в хоккее уже очень давно и знает, как добиваться результата в разных сферах. Отмечу, что Сергей Анатольевич хорошо знаком с московским «Динамо». Мы рассчитываем, что полное взаимопонимание между руководством клуба и командой принесёт свои плоды. Желаем Сергею Анатольевичу удачи и ждём от него самых высоких результатов!» — приводит слова председателя совета директоров ХК «Динамо» Виктора Воронина официальный сайт клуба.