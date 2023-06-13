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The Score подсчитал, какой контракт должен получить защитник «Бостона» Дмитрий Орлов

Журналист The Score Джон Матиш назвал трёх свободных агентов, чьи будущие контракты являются самыми интригующими сделками межсезонья.

The Score подсчитал, какой контракт должен получить защитник Дмитрий Орлов
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В список попал 31-летний российский защитник Дмитрий Орлов, последний сезон выступавший в «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». У хоккеиста подходит к концу шестилетний контракт с кэпхитом $ 5,1 млн. Матиш прогнозирует, что Орлов получит новое соглашение на шесть сезонов со средней заработной платой $ 6,27 млн.

Кроме защитника, в список попал 27-летний голкипер «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл. У него завершается двухлетний контракт с кэпхитом $ 2,175 млн. The Score прогнозирует ему соглашение на два сезона со средней заработной платой $ 3,34 млн.

Третьим в списке стал 27-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Бантинг, чей двухлетний контракт с кэпхитом $ 950 тыс. завершается в этом сезоне. Ему Матиш прогнозирует пятилетнее соглашение с зарплатой $ 5,26 млн за сезон.

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