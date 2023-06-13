Нападающий «Ак Барса» ответил на слова Ротенберга

«Ротенберг недавно намекал, что хотел бы вернуть ряд коренных питерцев, назвал в том числе и меня, как бы отреагировал на приглашение СКА сейчас? Не знаю, пацаны в «Ак Барсе» потом подкалывали. Мол, ну что, после сезона подписываешь со СКА контракт на пять лет?



Вернулся бы в СКА, если бы позвали? Не знаю. Мне Казань уже роднее. Казань — это тот город, который поверил в меня, дал мне жизнь, дорогу в большой хоккей. Система в «Ак Барсе» крутая, очень ценят своих игроков, дают им развиваться.



За время игры в «Ак Барсе» были ли предложения из других клубов? Лично мне не сообщали. Наверное, были, но Никита (Квартальнов, агент Дыняка. — Прим. «Чемпионата») мне об этом не говорил. А зачем? Он считает, что, если есть какие-то предложения, зачем игрока отвлекать от сезона, лучше это потом сделать. Это отвлекающий фактор. Были ли моменты, когда я был готов рассмотреть вариант ухода из «Ак Барса»? Никогда такого не было», — приводит слова Дыняка «Татар-информ».