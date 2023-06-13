Хоккеист Яшкин рассказал, что не получал предложений от "Динамо" и "Авангарда"

"Был ли реален переход в "Авангард"? Такой же дам ответ - никто на меня не выходил с предложением. Сейчас я буду играть в Казани и стану навещать бабушку чаще, чем раз в год. Но вообще-то мне хотелось бы выступать ближе к центру европейской части страны, чем летать и жить так далеко", - добавил он.