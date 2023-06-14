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Вратарь "Флориды" Бобровский установил личный антирекорд по пропущенным шайбам в матче плей-офф

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский установил личный антирекорд по пропущенным шайбам в рамках матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бобровский завершил выступление в финале Кубка Стэнли с личным антирекордом
© Газета.Ru

«Флорида» в пятом матче финала плей-офф проиграла «Вегас Голден Найтс» с разгромным счетом 3:9. Бобровский пропустил восемь шайб, еще одну шайбу соперник забросил уже в пустые ворота.

До этого матча россиянин пропускал не более пяти шайб за матч в рамках плей-офф.

«Вегас» выиграл серию с общим счетом 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев стал 12-м россиянином, дважды выигравшим Кубок Стэнли.

Первый свой трофей нападающий выиграл в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.

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