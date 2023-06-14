Нападающий "Вегаса" Маршессо стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Канадский нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо в среду стал обладателем "Конн Смайт трофи" - приза самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© © AP Photo/ John Locher

"Вегас" в среду со счетом 9:3 дома обыграл "Флориду" в пятом матче финальной серии плей-офф и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.