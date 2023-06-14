Нападающий "Вегаса" Маршессо стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Канадский нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо в среду стал обладателем "Конн Смайт трофи" - приза самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вегас" в среду со счетом 9:3 дома обыграл "Флориду" в пятом матче финальной серии плей-офф и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
"Конн Смайт трофи" вручается с 1965 года. Рекордсменом по количеству полученных наград является канадский вратарь Патрик Руа (1986, 1993, 2001). Среди россиян приз получали Евгений Малкин (2009), Александр Овечкин (2018) и Андрей Василевский (2021). Ранее обладателями "Конн Смайт трофи" 12 раз становились защитники, 28 раз приз получали нападающие, 17 раз - вратари.