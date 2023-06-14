Бобровский прокомментировал поражение «Флориды» в финале Кубка Стэнли

"Это огромный шаг. Не только из-за того, что мы узнали за эти два месяца, но и потому, что мы стали настолько близки друг другу. Мы выигрывали вместе, проигрывали вместе. Я горжусь тем, что ребята боролись до конца", - сказал Бобровский.