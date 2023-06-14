$83.64+1.0090.39+1.38

Вратарь Бобровский назвал огромным шагом для "Флориды" выход в финал плей-офф НХЛ

Выход в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является для "Флориды" огромным шагом. Такое мнение высказал вратарь команды Сергей Бобровский, комментарий которого в среду приводит журналист Джеймсон Олив на своей странице в Twitter.

Бобровский прокомментировал поражение «Флориды» в финале Кубка Стэнли
© globallookpress.com

В ночь на среду "Флорида" на выезде проиграла "Вегасу" со счетом 3:9 в пятом матче финала Кубка Стэнли и потерпела поражение в серии до четырех побед (1-4).

"Это огромный шаг. Не только из-за того, что мы узнали за эти два месяца, но и потому, что мы стали настолько близки друг другу. Мы выигрывали вместе, проигрывали вместе. Я горжусь тем, что ребята боролись до конца", - сказал Бобровский.

"Флорида" во второй раз в своей истории вышла в финал Кубка Стэнли. В 1996 году команда в решающем противостоянии соревнований уступила "Колорадо" (0-4). По итогам регулярного чемпионата "Флорида" заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. По ходу плей-офф команда обыграла победителя регулярки "Бостон" (4-3), "Торонто" (4-1) и "Каролину" (4-0).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители